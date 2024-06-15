استنفار عراقي على الحدود نتيجة حريق كبير في سوريا

2024-06-15 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير مساء السبت، بأرض زراعية داخل الأراضي السورية، على مقربة من حدود محافظة نينوى، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني العراقي عند الحدود، تحسباً لاتساع رقعة الحريق.

وقال مدير ناحية ربيعة رشيد الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع بأرض زراعية محصودة على الحدود العراقية السورية قرب ناحية ربيعة غربي نينوي".

‏وأوضح الشمري، أن "فرق الإطفاء في الدفاع المدني بمحافظة نينوي، استنفرت فرقها وهي تقف على الحدود العراقية لمكافحة الحريق في حال اتساعه ووصوله إلى الحدود".

‏ونفى الشمري، ما تناقلته بعض المواقع عن انبعاث غازات نتيجة الطمر الصحي في ناحية ربيعة، كما فند ما تتناقله المواقع في نينوي عن تسجيل حالات اختناق بسبب غازات حرائق منبعثة من موقع الطمر الصحي في الناحية.

ولفت المسؤول المحلي، إلى أن "الدخان والغازات المنبعثة قرب ناحية ربيعة، ناتجة عن الحريق الذي اندلع داخل الأراضي السورية".