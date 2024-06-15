مركز رقمي يدعو لتبني زيارة نزلاء السجون العراقية عبر الانترنت

2024-06-15 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا مركز الإعلام الرقمي (DMC)، إلى تبني الزيارات الافتراضية للنزلاء في السجون العراقية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "التطورات الحديثة في العالم الرقمي اليوم قد خلقت فرصاً وامكانيات جديدة لتحسين جودة الحياة وتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات التي تواجه الأفراد في مختلف المجالات والقطاعات، ومن بينها قطاع السجون".

‎وأشار المركز إلى ان "التقنية، بمختلف أشكالها، أداة فعّالة في معالجة المشكلات ومواجهة التحديات المختلفة، ومن بينها مشكلة التواصل بين النزلاء والمودعين في السجون وأسرهم، خاصة خلال الأوقات الخاصة مثل الأعياد والمناسبات".

ودعا المركز "المشرع العراقي لتبني تعديل على نص المادة 26 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، بهدف إتاحة الزيارات الافتراضية للنزلاء والمودعين في السجون، مما يسهم في تعزيز التواصل بينهم وبين أسرهم بطرق آمنة وفعالة".

ونقل المركز عن الباحث القانوني حسين المولى قوله إن "الزيارات الافتراضية ستساهم في تخفيف الشعور بالعزلة والوحدة لدى النزلاء والمودعين، وتوفر لهم وسيلة للتواصل مع أسرهم وأحبائهم بصورة منتظمة، حتى في الأوقات التي قد تكون فيها الزيارات الشخصية غير ممكنة، كما تعزز هذه الزيارات من الروابط الأسرية وتساعد في إعادة تأهيل النزلاء والمودعين نفسياً واجتماعياً".

‎وشدد مركز الإعلام الرقمي DMC في بيانه على إن تبني هذا التعديل القانوني هو جزء من مظاهر التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، فضلا عن مواجهة المشكلات المتعلقة بحضور العوائل للسجناء وما يرتبط به من تحديات واقعية تواجه الاهالي او ادارات السجون.

‎ورأى مركز الإعلام الرقمي أن من الضروري النظر بجدية في هذا الاقتراح من اجل العمل على تنفيذ التعديلات اللازمة، وهو ما يعكس بشكل واضح التزام العراق بتطبيق أحدث التقنيات لخدمة مواطنيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.