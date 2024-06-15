2024-06-15 23:36:06 - المصدر: منصة إيشان

حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من استخدام الالعاب النارية ومسدسات الصجم خلال أيام عيد الاضحى، فيما أكدت انهما يتسببان بإصابات خطيرة في العين والوجه. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته “إيشان”، إن “وزارة الصحة تؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وتوصي المواطنين بأهمية شراء اللحوم وذبح الأضحيات من قبل محال الجزارة المجازة […]

ظهرت المقالة تحذير إلى العراقيين: امنعوا أولادكم من اقتناء الألعاب النارية وأسلحة الصجم في العيد أولاً على ايشان.