تأمين شامل للأحياء والمزارات والمتنزهات ضمن الخطة الأمنية لعيد الأضحى في ذي قار

2024-06-15 23:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار اليوم عن وضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك.وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منه انها عقدت مؤتمرا امنيا موسعا بحضور مدراء الدوائر الامنية والاستخبارية والمعلوماتية والرقابية والساندة ومدراء شرطة الأقسام، لبحث الاستعدادات الأمنية لعيد الأضحى المبارك.وبين ان...

