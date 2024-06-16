بعمر سنتين.. مصرع طفل غرقا في مشروع ماء شيخ لنكر بكرميان

2024-06-16 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مصرع طفل عمره سنتان غرقا في مشروع للماء في قرية بناحية كوله جو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري ورد لوكالة شفق نيوز، ان جثة طفل جلبت من قرية شيخ لنگر التابعة لناحية كوله جو بادارة گرميان الى الطب العدلي في قضاء كلار، لافتا إلى أن الطفل يدعى محمد دلشاد باقي ولقي مصرعه غرقا.

وأضاف قدوري أن ذوي الطفل من سكنة قضاء كفري وجاءوا الى القرية في زيارة لاقاربهم عندما خرج الطفل من البيت وسقط في مشروع للماء بالقرب من المنزل، لافتا الى الطفل لقي مصرعه غرقا على الفور.

وأشار قدوري إلى أن ملفا تم فتحه بالحادثة وشرعت الشرطة في اجراء تحقيقاتها بهذا الخصوص.