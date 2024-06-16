القوات الأمنية تشرع بالتفتيش والتحقيق بشأن انفجار عبوة وسط طوزخورماتو

2024-06-16 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الشروع بإجراءات التفتيش والتحقيق بشأن انفجار عبوة صوتية وسط طوزخورماتو.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين تشرع بإجراءات التفتيش الدقيق والمتابعة والتحقيق بانفجار عبوة صوتية بالساعة 2220 من يوم السبت، على مقربة من إحدى محلات الصاغة وسط سوق طوزخورماتو ، مما ادى الى إصابة( 3) أشخاص بجروح طفيفة".وكان مدير شرطة قضاء الطوز العميد حسين علي قد أفاد في وقت سابق، باصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حاوية نفايات في القضاء شرقي محافظة صلاح الدين .وقال علي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عبوة ناسفة داخل حاوية نفايات في قضاء الطوز انفجرت مساء اليوم مما ادى الى اصابة شخصين بجروح خفيفة وتضرر عجلة".