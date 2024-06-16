إيطاليا تتغلب على ألبانيا في اليورو

2024-06-16 01:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا على حساب ألبانيا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2024.تقدم نديم بايرامي لألبانيا في الدقيقة الأولى، وقلب الأزوري الطاولة بثنائية عن طريق أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا بالدقائق 11 و16.بهذا الفوز، حصد الطليان أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بالمركز الثاني، بالتساوي مع المتصدر إسبانيا بفارق الأهداف.