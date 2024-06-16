2024-06-16 01:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نجم منتخبنا الوطني علي جاسم، اليوم الأحد، عن تلقيه عرضاً من نادٍ إيطالي، فيما أكد أن إدارة فريق الكهرباء رفضت الرد. وقال علي جاسم في ستوري نشره على حسابه في “انستغرام”، واطلعت عليه منصة “إيشان”: “تلقيت عرضاً احترافياً من أحد الأندية المحترمة في الدوري الإيطالي وأتمنى الانضمام إلى النادي الذي يدربه ويملكه أساطير سابقون”. […]

ظهرت المقالة علي جاسم: تلقيت عرضاً من نادٍ إيطالي والكهرباء يرفض الرد.. أريد الانضمام الآن أولاً على ايشان.