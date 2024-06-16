2024-06-16 01:42:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل الانفجار الذي حدث في طوزخورماتو. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين شرعت بإجراءات التفتيش الدقيق والمتابعة والتحقيق بانفجار عبوة صوتية بالساعة 2220، على مقربة من إحدى محلات الصاغة وسط سوق طوزخورماتو”. وأضافت أن “الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح […]

ظهرت المقالة الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار طوزخورماتو وتعلن فتح تحقيق بالحادث أولاً على ايشان.