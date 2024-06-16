2024-06-16 09:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم الأحد، الشروع بعملية تنظيم وتوحيد الأذان في مساجد وجوامع الإقليم.

وقال صادق في تصريح ادلى به للصحفيين عقب أداء مراسم صلاة العيد بجامع جليل خياط في مدينة اربيل، إن الوزارة استحصلت فتوى شرعية من اللجنة العليا للإفتاء في الإقليم بشأن تنظيم وتوحيد الأذان في المساجد.

وأضاف أن عملية تنظيم وتوحيد الأذان تسير نحو الأمام بشكل جيد للغاية خاصة في مدينة اربيل، ونأمل أن تمضي على نفس النمط في باقي ومدن ومناطق كوردستان.

وتابع الوزير، القول إنه تم تنفيذ عملية تنظيم و توحيد الأذان في أكثر من 400 مسجد بإقليم كوردستان.