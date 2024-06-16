2024-06-16 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت هيئة المزارات الشيعية، اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، عن استنفار مركب قرب 16 مرقدًا دينيًا بمحافظة ديالى لمدة اسبوع.

وقال مدير اعلام هيئة المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 16 مرقدًا دينيًا تنتشر في بعقوبة وبقية مدن ديالى تم اعلان حالة الاستنفار المركب فيها منذ ساعات الفجر الاولى اليوم، ولمدة اسبوع لتامين الاعداد الكبيرة من الزائرين".

واضاف ان" الاستنفار المركب ياتي من اجل تامين المراقد والمقابر المحيطة بها والتي تجذب الاف العوائل في عيد الاضحى لزيارتها، لافتا الى انه تم فرض اثنين من الاطواق الامنية مع بقاء الكوادر الادارية في حالة استنفار على مدار الساعة ولحين انتهاء عطلة العيد".

واشار الربيعي الى ان" خطة امن المراقد تدار بشكل مباشر من قبل قيادة الشرطة بالتنسيق مع المزارات الشيعية من اجل اتخاذ اي قرارات عاجلة خاصة وان الاعداد كبيرة وتستلزم تغيرات في الخطط بين فترة واخرى".