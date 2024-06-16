إدارة نادي الحشد الشعبي تسمي علاء محمد علوان مدربا لفريق السلة

2024-06-16 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي تعاقدها مع المدرب علاء محمد علوان الذي سيقود فريق كرة السلة للموسم القادم.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الحشد الشعبي في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، بشخص رئيسها خالد عبد الواحد كبيان تعاقدت، مع المدرب علاء محمد علوان الذي سيقود فريق كرة السلة للموسم القادم".يذكر أن المدرب علاء محمد علوان سبق أن قاد سلة نادي الكهرباء الموسم السابق وحقق نتائج مميزة.