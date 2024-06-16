وفاة نجل رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم إثر مرض عضال

2024-06-16 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، بوفاة نجل رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم اثر مرض عضال في عمّان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نجل نهرو محمد عبد الكريم، رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم، توفي اليوم اثر مرض عضال (نزيف دماغي)، في العاصمة الاردنية عمان".

وبين ان "محمد هو النجل الأكبر لنهرو محمد عبد الكريم نجل رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم".

من جانبها، قدمت الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، واجب العزاء والمواساة بوفاة نجل رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم.

وذكرت الطريقة في بيان، انه "ببالغ الحزن والأسى وعظيم الصبر والاحتساب تنعى الطريقة العلية القادرية الكسنزانية فقيدها الراحل نجل أستاذنا وشيخنا الحاضر المرحوم السيد الشيخ محمد بن السيد الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان القادري الحسيني ( قدست اسرارهم )".

واضافت انه "ولا يسع جموع خلفاء ومرشدي ومريدي الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم إلا أن يتقدموا لسماحة أستاذنا وشيخنا الحاضر بعظيم المواساة والتضامن بهذا المصاب الجلل، وعزاؤنا بهذا الفقد الكبير والمصاب الأليم أن رحل فقيدنا رحمه الله تعالى من دار الفناء الى دار البقاء ليحل ضيفاً على جده المصطفى (ص) في مقعد صدق عند مليك مقتدر".