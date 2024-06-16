رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع الرئيس السوري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2024-06-16 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتبادل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد التهاني مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الرئيس رشيد أعرب ، خلال الاتصال، عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس الأسد بموفور الصحة والعافية، وللشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".بدوره، قدّم الرئيس الأسد التهاني إلى رئيس الجمهورية بالعيد السعيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الشعب العراقي بالرخاء والأمن والاستقرار.كما جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.