اليوم.. مواجهات نارية في يورو 2024

2024-06-16 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، يوم الأحد، إلى مباريات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ويفتتح المنتخب الهولندي مشواره بمواجهة قوية أمام بولندا، في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب " فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والنمسا.

ويخوض منتخب صربيا مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه إنجلترا مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في يورو 2024 .

‎كما تنطلق اليوم أولى مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة أمم أوروبا " يورو 2024 " والتي تجمع سلوفينيا ضد الدنمارك فى مدينة شتوتجارت الألمانية.

‎مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا اليوم الأحد والقنوات الناقلة

‎بولندا X هولندا – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1 Max

‎سلوفينيا X الدنمارك – الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

‎صربيا X إنجلترا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max