ميسي يكشف عن أفضل حارس مرمى في العالم

2024-06-16 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، عن أفضل حارس مرمى في العالم بالنسبة له.

واجاب ميسي عن سؤال في مقابلة مع شبكة "ESPN" عما إذا كان مارتينيز هو الأفضل في العالم، فقال: "بالنسبة لي، نعم".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم يكن الأفضل في العالم، فهو من بين الأفضل دون أدنى شك، لقد أظهر ذلك في المنتخب الوطني وفي ناديه".

وتابع: "أعتقد أنه اليوم في ناديه جزء أساسي من الفريق، لقد حقق الهدف الذي كان لديه في مسيرته وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وختم: "ليس لدي أدنى شك في أن الكثير من الفضل في ذلك (التأهل لدوري الأبطال) يعود إليه".

وتستعد الأرجنتين لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا، من أجل الحفاظ على اللقب الذي تحقق عام 2021.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا، يوم الجمعة 21 حزيران/ يونيو الجاري، ضد منتخب كندا.

المصدر: وكالات