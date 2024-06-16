2024-06-16 12:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن العاصمة بغداد مؤمنة بشكل كامل، فيما أعلنت وضع خطة أمنية خاصة بأيام عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن “بغداد مؤمنة بشكل كامل ولا توجد أي مخاوف من تنظيم “داعش” الإرهابي خاصة في ظل ملاحقته وتنفيذ الضربات الجوية والبرية النوعية بحق عناصره ومخابئه، فهو فقد […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة: بغداد مؤمّنة بشكلٍ كامل في عيد الأضحى أولاً على ايشان.