2024-06-16 12:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، اليوم الأحد، وفاة نجل رئيس الطريقة الشيخ نهرو كسنزاني، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وذكرت الطريقة في بيان: جاء فيه “ببالغ الحزن والأسى وعظيم الصبر والاحتساب تنعى الطريقة العلية القادرية الكسنزانية فقيدها الراحل نجل أستاذنا وشيخنا الحاضر المرحوم السيد الشيخ محمد بن السيد الشيخ شمس الدين محمد […]

ظهرت المقالة نهرو الكسنزاني يفقد نجله الأكبر إثر نزيف في الدماغ أولاً على ايشان.