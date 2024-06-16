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نهرو الكسنزاني يفقد نجله الأكبر إثر نزيف في الدماغ

نهرو الكسنزاني يفقد نجله الأكبر إثر نزيف في الدماغ
نهرو الكسنزاني يفقد نجله الأكبر إثر نزيف في الدماغ
2024-06-16 12:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، اليوم الأحد، وفاة نجل رئيس الطريقة الشيخ نهرو كسنزاني، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وذكرت الطريقة في بيان: جاء فيه “ببالغ الحزن والأسى وعظيم الصبر والاحتساب تنعى الطريقة العلية القادرية الكسنزانية فقيدها الراحل نجل أستاذنا وشيخنا الحاضر المرحوم السيد الشيخ محمد بن السيد الشيخ شمس الدين محمد […]

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