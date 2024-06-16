جيش الكيان الإسرائيلي يعلن “هدنة تكتيكية” في جنوب غزة

2024-06-16 12:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جيش الكيان الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيلزم “هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية” يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن “هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتّى إشعار […]

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