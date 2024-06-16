وفاة نجل الشيخ نهرو الكسنزان

2024-06-16 12:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

توفي نجل رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية الشيخ نهرو الكسنزان في دولة الاردن بسبب نزيف دماغي. وقال مصدر في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية لقناة الثامنة ان نجل الشيخ نهرو الكسنزان كان يعاني من مرض تالاسيميا، ومكث في المنزل لمدة طويلة بسبب المرض، مشيرا الى اصابته بنزيف دماغي بسبب حادث مما ادى الى وفاته. واوضح المصدر ان نجل الشيخ نهرو الكسنزان اسمه محمد ومن زوجته الاولى وعمره فوق 15 عاما ويسكن في دولة الاردن. من جانبها، قدمت الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في بيان، واجب العزاء والمواساة بوفاة نجل رئيس الطريقة الكسنزانية الشيخ نهرو الكسنزان. وذكرت الطريقة في بيانها، انه "ببالغ