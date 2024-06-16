2024-06-16 12:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

وقعت تركيا اتفاقا مع الولايات المتحدة الاميركية لشراء عشرات الطائرات المقاتلة من الجيل الجديد من طراز إف-16، فيما اكدت الخارجية الأميركية ان تركيا اتخذت خطوات جيدة للحصول على تلك الطائرات. تقترب القصة الطويلة لشراء طائرات F-16 المقاتلة بين تركيا والولايات المتحدة من نهايتها، وتركيا اقتربت من تحقيق هدفها. بعد 32 شهراً من تعليق العقد بسبب شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، قال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة مقاتلة من الجيل الجديد من طراز إف-16 وتحديث 79 أخرى. في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تركيا