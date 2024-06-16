أربع مواجهات في دوري التأهيل لنجوم العراق

2024-06-16 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، مباريات الجولة الثانية للأدوار النهائية لمنافسات الدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024-2025.

وستقام أربع مواجهات يوم الأربعاء المقبل، جميعها تنطلق في الساعة 4:45 عصراً.

ويلاقي فريق الجولان على ملعب الفلوجة ضيفه الناصرية، وعلى ملعب الرمادي سيلاقي فريق الرمادي ضيفه الگرمة.

في حين سيلاعب فريق الاتصالات على ملعب التاجي ضيفه ديالى، بينما يواجه فريق المصافي على ملعبه ضيفه البيشمركة.