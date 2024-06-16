خلال 24 ساعة.. البصرة ضمن أعلى مدن العالم بدرجات الحرارة

2024-06-16 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلت مدينة البصرة، أقصى جنوب العراق، يوم الأحد، ضمن أعلى مدن العالم بدرجات الحرارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح الجدول، أن منطقة "ادرار-" في الجزائر سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 48 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "الخارجة" في مصر وبواقع 47.5 درجة مئوية، ثم مدينة "عبادان" في إيران بالمرتبة الثالثة وبواقع 47.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "ان صلاح" في الجزائر رابعاً وبواقع 47.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة " سيبي" في الجزائر خامساً بدرجة حرارة بلغت 47٫4 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً، فإن منطقة "الاهواز" في إيران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 47.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الاقصر " في مصر، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "اسوان" في مصر ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 47.1 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "مطار الكويت الدولي " في الكويت تاسعاً وبدرجة حرارة 47.1 درجة مئوية، وجاءت منطقة " صافي اباد دزفول" في ايران عاشراً بدرجة حرارة 47.1 درجة مئوية.

هذا وحلت منطقة "مطار البصرة الدولي" في البصرة في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: