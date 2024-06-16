2024-06-16 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، ان العاصمة بغداد مؤمنة بشكل كامل، فيما أعلنت وضع خطة امنية خاصة بأيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لـ "بغداد اليوم" ان " بغداد مؤمنة بشكل كامل ولا توجد اي مخاوف من تنظيم داعش الارهابي خاصة في ظل ملاحقته وتنفيذ الضربات الجوية والبرية النوعية بحق عناصره ومخابئه، فهو فقد القدرة العسكرية بشكل كامل ".

وأضاف الخفاجي ان "هناك خطة امنية وضعت لتامين المناطق في أيام عيد الأضحى ببغداد، لافتا الى إن" الخطة لا تتضمن أي قطوعات وهي تعتمد بالدرجة الأساس على الجهود الاستخباراتية والقوات الأمنية جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي طارئ، والوضع تحت السيطرة بشكل كامل ولهذا لا مخاوف امنية لدينا".