مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة المتقدمين للتعيين من حملة الماجستير

2024-06-16 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، موعد مقابلة المتقدمين للتعيين من حملة شهادة الماجستير.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إلحاقاً ببياننا المنشور بتاريخ 8 حزيران 2024 المتعلق باستيفاء متطلبات التعيين وفقاً لأحكام كل من المادة (9/ خامس عشر) من القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، والمادة (7) من القانون رقم (59) لسنة 2017، والمادة (3/ د) من تعليمات رقم (3) لسنة 2019، بالنسبة لفئة حملة الماجستير المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية، الذين لم يتسنّ لهم الحضور لأي سبب كان في الموعد الذي تم إشعار كل منهم به عبر حسابه على رابط التقديم".

واضاف انه "تم تحديد يوم الاثنين 24 حزيران 2024 موعداً نهائياً لمقابلتهم خلال ساعات الدوام الرسمي، وهذا فيما يخص غير المسافرين إلى الديار المقدسة"، مشيرا الى انه "أما ابنائنا المتقدمين للتوظيف وهم حالياً يؤدون مناسك الحج، فنسأل الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعوداً ميموناً، وسيكون موعد مقابلتهم يوم الخميس 27 حزيران 2024 خلال ساعات الدوام الرسمي".

وتابع المجلس ان "جميع المقابلات تجرى في مقره بـ(بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية)"، مؤكدا ان "المشمولين بالمقابلات اصطحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة، أو هوية الأحوال المدنية، أو جواز السفر، ونسخة ضوئية من الأمر الجامعي أو وثيقة التخرج )".

وشدد المجلس على ان "عدم الحضور من شأنه أن يعرّض المتقدم إلى فقدان فرصته بالتعيين"، داعيا "كل من لم يسبق له الحضور للمقابلة اغتنام هذه الفرصة والحضور على وفق ما تقدم".