مجلس الخدمة الاتحادي يوجه دعوة لحملة الماجستير المتقدمين للتعيين

2024-06-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، دعوة لحملة الماجستير المتقدمين للتعيين.وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي حدد يوم الاثنين المصادف 24 حزيران 2024 موعداً نهائياً لمقابلة حملة الماجستير المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية، الذين لم يتسنّ لهم الحضور لأي سبب كان في الموعد الذي تم إشعار كل منهم به عبر حسابه على رابط التقديم"، منبهاً على أن "موعد المقابلة سيكون خلال ساعات الدوام الرسمي".وأضاف، أن " الموعد المذكور أعلاه يخص غير المسافرين إلى الديار المقدسة، أما المتقدمين للتوظيف وهم حالياً يؤدون مناسك الحج، فسيكون موعد مقابلتهم يوم الخميس 27 حزيران 2024 خلال ساعات الدوام الرسمي".وأشار إلى، أن "جميع المقابلات ستجرى في مقر المجلس (بغداد – الكرخ – العلاوي – مقابل المحطة العالمية)".ومضى بالقول: "على المشمولين بالمقابلات اصطحاب المستمسكات الثبوتية (البطاقة الوطنية الموحدة ، أو ، هوية الأحوال المدنية ، أو ، جواز السفر ، ونسخة ضوئية من الأمر الجامعي ، أو وثيقة التخرج ".وشدد البيان، على أن "عدم الحضور من شأنه أن يعرّض المتقدم إلى فقدان فرصته بالتعيين، لذا يدعو المجلس كل من لم يسبق له الحضور للمقابلة اغتنام هذه الفرصة والحضور على وفق ما تقدم".