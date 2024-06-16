الأنبار: إنجاز زراعة أكثر من 7 آلاف شجرة مقاومة للجفاف لمواجهة التصحر

2024-06-16 13:24:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع- أحمد الدليميأكدت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الأحد، استمرار عملها بزراعة الغابات لمكافحة التصحر.وقال مدير زراعة الأنبار، خالد الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية عملت على زراعة عدد من الغابات بمساحات مختلفة تبدأ من 50 دونما إلى 75 دونما، بتمويل من المنح الكندية"، مؤكدا "مستمرون بزراعة الغابات لمكافحة التصحر".وأشار إلى، أنه "تم ترميم إحدى الغابات في قضاء القائم بمساحة 75 دونما، إذ قامت المنظمة الكندية بإعادة تأهيلها في عام 2010 بالتعاون مع الحكومة العراقية والحكومة المحلية في محافظة الأنبار".وتابع، "كما قامت المنظمة الكندية أيضا بزراعة ما يقارب 5000 شجرة زيتون، إضافة إلى زراعة مصدات رياح ما يقارب 1700 شجرة، فضلا عن زراعة 300 شجرة نخيل"، منوها بأن "الأشجار المزروعة في الغابات تتحمل الجفاف وقساوة الظروف المناخية".وأضاف، أن "عصابات داعش الإرهابية قامت بتدمير الكثير من الغابات"، داعيا الحكومة المركزية ووزارة الزراعة إلى "الالتفات إلى هذه الغابات وإحيائها من جديد".