الأعرجي للسفيرة الاميريكية: حكومة السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي

2024-06-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال استقباله السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي ، اليوم الأحد ، أن حكومة السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن"الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي وبحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذلك استمرار التعاون بين البلدين، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وأضاف البيان أنه" جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى واشنطن".وأكد الأعرجي أن" حكومة السوداني ماضية بتنفيذ فقرات برنامجها الحكومي، وأن مساراته وفقراته تحظى بدعم سياسي من مختلف القوى السياسية العراقية، للنهوض بالبلد وتحقيق تطلعات الشعب".