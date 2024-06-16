المندلاوي يهنئ العراقيين بحلول عيد الأضحى المبارك

2024-06-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدّم رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي والعالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة التحرك لكسر الحصار على قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.وقال المندلاوي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهاني والتبريكات، إلى العالم العربي والإسلامي عموما، والشعب العراقي الكريم على وجه الخصوص، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله ان يتقبل طاعات وأعمال المؤمنين، وأن يمن على العراق ودول العالم بالأمن والسلام والرخاء".ودعا إلى "تضافر الجهود الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم حركة البناء والإعمار"، معرباً عن أمله "بدوام التكاتف والتآلف للمضي نحو طريق البناء والقضاء على الفساد، وتوفير فرص العمل والخدمات".وجدّدَ رئيس مجلس النواب بالنيابة، مطالبته المجتمع الدولي بـ"إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ودول المنطقة"، مؤكدا "ضرورة التحرك الجاد والفوري من أجل كسر الحصار على قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة".