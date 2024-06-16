رئيس الوزراء يجدد العهد في عيد الأضحى بتحقيق مفردات البرنامج الحكومي

2024-06-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد-واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العهد في عيد الأضحى بتحقيق مفردات البرنامج الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد أن" رئيس الوزراء تقدم بأطيب التهاني والتبريكات للشعب العراقي الكريم بحلول أيام عيد الأضحى المبارك، مقرونة بخالص الدعاء إلى الباري جلّ جلاله، أن يعيد هذه المناسبة، على أهلنا في كلِّ أنحاء بلاد الرافدين وشعوب العالمَين العربي والإسلامي، بمزيد من سعة الخير ونعمة الأمن والاستقرار، وأن يسبغ نصره ورحمته على أهلنا في غزّة الصابرة، ويردّ العدوان عنهم".وأضاف" وأتوجّه إلى العزيز القدير أن يتقبل صالح أعمال من حجَّ بيته الحرام، وأن يعيد حجيجنا العراقيين سالمين فائزين بمغفرة من الله ورضوانه، ومتنعمين بوافر رحمته، إنه نعم المولى والنصير.وجدد رئيس الوزراء خلال تهنئته بعيد الأضحى المبارك رابط المسؤولية والعهد، مع الشعب العراقي بكلّ فئاته وأطيافه، على استمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات، لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، الذي هو استقراء واقعي لمطالب الشعب وطموحاته، وتلبية فعلية وميدانية لمواجهة كلّ ما يقف في طريقه من تحدّيات وصعوبات.فيما أكد المضيّ في المسؤولية إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة كلّ الآفات الاجتماعية، والفساد في كلّ زاوية يختبئ فيها.عيد مبارك وعمل مقبول، ودامت أيام العراقيين فرحاً وسروراً، ودام العراق بعزّة ومنعة في ظلّ أبنائه وأهله الكرام.