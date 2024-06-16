محافظ السليمانية يروي لـ شفق نيوز تفاصيل استعدادات عيد الأضحى

2024-06-16 13:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ السليمانية، هافال أبو بكر، اليوم الأحد، اتخاذ كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الحكومية.

وفي تصريح لـ"شفق نيوز"، أوضح أبو بكر أن المؤسسات الخدمية والعامة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن اللجان الخاصة والوحدات الإدارية في المحافظة ستعقد اجتماعًا آخر اليوم لمراجعة تلك التحضيرات مع اللجان المختصة.

وأضاف أبو بكر، أن جميع الخدمات ستستمر خلال فترة العيد، بما فيها الخدمات البلدية والصحية، وبصورة مكثفة، نظرًا للعدد الكبير من الزوار الذين يتوقع أن يتوافدوا إلى المحافظة خلال العيد.

وفيما يخص السياحة وآلية استقبال الزوار، أكد أبو بكر أن مديرية السياحة في السليمانية قد وضعت خططًا بالتنسيق مع القوات الأمنية في المحافظة لتوفير الأجواء المناسبة وتسهيل دخول السياح إلى السليمانية.

ودعا محافظ السليمانية المواطنين إلى الالتزام بالضوابط الصحية والحكومية، خاصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي وذبحها ليلاً للحفاظ على سلامة المجتمع. واختتم بتمني أن يكون هذا العيد نهاية لجميع الأزمات والمشكلات.