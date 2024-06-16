حنون يعلن وصول متهمة بعد استردادها من بلاروسيا اختلست 6 مليارات دينار

2024-06-16 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين.وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول".وأوضح أنه " لا توجد قوة ضاغطة على الدول لإعادة الأموال إلا من خلال التعاون المشترك، وإعطاء مساحة أكبر للبحث عن أموالنا في تلك الدول واسترداد المتهمين".وأضاف حنون، أن "هيئة النزاهة تمكنت من استرداد إحدى المتهمات، وهي مدانة من دولة بلاروسيا اختلست أكثر من 6 مليارات دينار وعملت سابقا في وزارة الصحة ووصلت إلى العراق، وكذلك بانتظار متهمين آخرين"، مشيرا إلى أن "الهيئة تعمل بشكل مستمر مع الدول لاسترداد الأموال والمتهمين".