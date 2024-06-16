انتحار امرأة وفتاة في أول أيام العيد شمال بغداد

2024-06-16 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، حادثتي انتحار في أول أيام عيد الأضحى، الأحد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن امرأة (مواليد 1992) أقدمت على الانتحار بطريقة الشنق عبر استخدام قطعة قماش (شال) معلقة في سقف غرفتها، وذلك في منزلها الكائن ضمن منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

وبين المصدر، أن المرأة لم تترك أي رسالة توضح أسباب انتحارها، مما جعل الواقعة محاطة بالغموض، وقد فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفي بغداد أيضا، أفاد مصدر أمني اليوم، بأن فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا (مواليد 2004)، أقدمت على الانتحار في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وأوضح المصدر أن الفتاة قامت بإحراق نفسها مستخدمة مادة النفط وذلك على سطح منزلها.

ووفقًا لما ذكره ذوو الفتاة، فقد تعرفت على شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وعدها بالزواج إلا أنه تبين لاحقًا أن تلك الوعود كانت كاذبة. وقد أشار ذووها إلى أن هذا الوعد الكاذب كان السبب الرئيسي وراء إقدامها على الانتحار.

وتجري السلطات الأمنية تحقيقًا في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.