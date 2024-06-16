المرنغي لايثق بموقف بايرن ميونخ بشأن صفقة ديفيز

2024-06-16 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، عن عدم وجود ثقة بين ريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الالماني، بشأن صفقة الكندي ألفونسو ديفيز.

وبحسب الصحيفة، فإن "مفاوضات بايرن مع ديفيز من أجل تجديد عقده، توقفت خلال هذه الفترة، بسبب مغالاة اللاعب في مطالبه المالية، وأن بايرن لا يرحب ببيع اللاعب هذا الصيف، بأقل من 60 مليون يورو، وهو رقم يصل إلى ضعف ما كان يخطط له ريال مدريد، وبالتالي سيبقى في ملعب أليانز آرينا".

واضافت أن "ما لا يثق فيه ريال مدريد، هو أن بايرن سيطلق سراح ديفيز مجانًا في الصيف المقبل، وهو شيء لا يصدقه الميرنغي على الإطلاق".

ويتأهب ريال مدريد حاليًا لأي خطوة مفاجئة من بايرن ببيع ديفيز هذا الصيف، خاصة مع وجود اهتمام كبير باللاعب من عمالقة البريميرليغ.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز، سواء هذا الصيف أو في الصيف المقبل، عندما ينتهي عقده مع بايرن.

المصدر: كووورة