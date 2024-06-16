2024-06-16 14:06:06 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تهانيه إلى العراقيين بمناسبة حلول عيد الأضحى. وأعرب السوداني، في بيان ورد لـ”إيشان”، عن دعواته بمزيد من الخير والأمن والاستقرار للشعب العراقي وشعوب العالمين العربي والإسلامي، كما دعا بالرحمة والنصر لأهل غزة، مؤكداً على ضرورة رد العدوان عنهم. وأكد السوداني على تجديد العهد مع الشعب العراقي […]

ظهرت المقالة السوداني بمناسبة عيد الأضحى: ماضون في بسط يد القانون أولاً على ايشان.