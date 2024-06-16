2024-06-16 14:06:06 - المصدر: منصة إيشان

حلت مدينة البصرة، اليوم الأحد، ضمن أعلى مدن العالم بدرجات الحرارة خلال الساعات الـ24 الماضية. ونشرت محطة “بلاسيرفيل” في كاليفورنيا الأميركية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة. وأوضح الجدول، أن منطقة “ادرار-” في الجزائر سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 48 درجة مئوية، تليها بالمرتبة […]

ظهرت المقالة تصنيف أميركي: البصرة ضمن أعلى مدن العالم بدرجات الحرارة أولاً على ايشان.