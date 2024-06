ذي قار تستعد لموجة حر شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية

2024-06-16 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن تشهد محافظة ذي قار ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية هذا اليوم. وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى تأثر المنطقة بمنخفض جوي حراري قادم من شبه الجزيرة...

