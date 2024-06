مجلس ذي قار سيعقد اجتماعا طارئا بحضور المحافظ لبحث ظاهرة الكلاب السائبة

2024-06-16 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:سيعقد مجلس محافظة ذي قار اليوم اجتماعًا طارئا في قائممقامية الناصرية لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في المحافظة. وبحسب مصدر رسمي في المجلس تحدث لشبكة اخبار الناصرية فان هذا الاجتماع يأتي على خلفية حادثة مهاجمة كلاب سائبة لأطفال في حي أور يوم أمس، مما أثار قلق الأهالي والمجلس...

