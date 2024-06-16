بعثة الحج: الحجاج العراقيون اكملوا رمي جمرة العقبة الكبرى بانسيابية

2024-06-16 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، إكمال الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى بانسيابية عالية، في أول أيام العيد.

وذكرت البعثة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحجاج العراقيين أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى، بعد نفورهم من مشعر مزدلفة بانسيابية عالية ودون تسجيل أي مشاكل أو حادث يذكر".

واضافت أنها "جهزت خيم لمكوث الحجاج في مشعر منى، ووفرت فيها كافة سبل الراحة من فرش ووسائد واغطية، إضافة إلى وجبة عشاء ساخنة ومشروبات وعصائر وفواكه، من أجل أن يمارس ضيوف الرحمن شعائرهم بتدبر وطمأنينة".