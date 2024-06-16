حريق يجتاح حديقة بلدية كركوك "المفضلة للعوائل" خلال العيد

2024-06-16 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في الحديقة التابعة لبلدية كركوك، اليوم الأحد، وهو المكان المعتاد لتجمع العوائل خلال أيام عيد الأضحى.

وأخبر مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن الحديقة تقع بالقرب من قسم الآليات ومركز الشرطة وسط المحافظة.

ووفقًا للمصدر المحلي، فقد بدأ الحريق في الحشائش، مما دفع فرق الإطفاء إلى الاستجابة السريعة للسيطرة على النيران التي امتدت بسرعة.

ولم ترد أي معلومات عن إصابات أو أضرار جسيمة بالممتلكات.