2024-06-16 15:42:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تفاصيل تنفيذ مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة لنقل المسافرين مع إيران. وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، في حديثٍ نقلته وكالة الأنباء العراقية، وتابعته “إيشان“، إن “مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة يتكون من عدة محاور ابرزها الجسر وإزاحة الألغام وايضا ملف التجاوزات”، لافتا الى أن […]

ظهرت المقالة مستجدات الربط السككي “البصرة ـ شلامجة”: يختصر الزمن ويعزز السياحة أولاً على ايشان.