رئيس الوزراء يجري عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين للاطمئنان على أوضاعهم
2024-06-16 15:48:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين للاطمئنان على أوضاعهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، أن" السوداني أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين في المشاعر المقدسة للاطمئنان على أوضاعهم وتهنئتهم بإتمام مراسم الحج".
أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين للاطمئنان على أوضاعهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، أن" السوداني أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين في المشاعر المقدسة للاطمئنان على أوضاعهم وتهنئتهم بإتمام مراسم الحج".