2024-06-16 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين للاطمئنان على أوضاعهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، أن" السوداني أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع الحجاج العراقيين في المشاعر المقدسة للاطمئنان على أوضاعهم وتهنئتهم بإتمام مراسم الحج".