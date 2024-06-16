2024-06-16 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تبرز مخاوف جدية من إمكانية انتعاش "مهنة السرقة" مع حلول عيد الأضحى، حيث تتنوع الأسباب التي تهيء الظروف المناسبة لانتعاش السرقة، مع خروج الاهالي وترك المنازل خالية، فضلا عن تفرغ القوات الأمنية بالكامل الى حماية المتنزهات واماكن الزيارة الدينية وغيرها وترك الأزقة.

واعتبر العميد المتقاعد والخبير الأمني، عدنان الكناني، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، ان زيادة نسبة السرقات في الأعياد واردة جدًا خاصة بقضية سرقة المنازل، التي يتركها الأهالي لغرض السفر خارج مدنهم الى مدن أخرى او السفرات السياحية الى البلدان الأخرى.

وأكد الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، "ضرورة اخذ إجراءات تمنع تلك السرقات من خلال تفعيل كاميرات المراقبة على المنازل والتأكد من احكام الأبواب والشبابيك وغيرها".

وبين ان "عمليات السرقة لا تفرق بين مناطق شعبية أو راقية، فهذه العمليات موجودة بكل المناطق والمحافظات"، مؤكدا ان "بعض العصابات تسعى الى استغلال أي فرصة لتنفيذ عمليات السرقة والسطو المسلح، وهذا ما يدعو الى نشر دوريات في عموم المناطق حتى تراقب تلك الدوريات أي تحركات مشبوهة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل".

وشهد عيد الفطر الماضي، قبل اكثر من شهرين، عدة حالات سرقة وتسليب نشطت منذ ساعات الصباح الاولى لأول ايام العيد، ولاسيما من قبل اصحاب دراجات وتكاتك حيث تم تسجيل اكثر من 5 حالات سرقة مماثلة في الساعات الاولى من صباح اول ايام عيد الفطر.

ويعد انشغال الناس وسفرهم او خروجهم الى المدن السياحية في كردستان او المتنزهات او زيارة الاقارب، فضلا عن انشغال القوات الامنية بخطط تأمين المتنزهات ومدن الالعاب والمراقد الدينية، اكثر الاسباب التي تجعل السرقة تنتعش مع حلول الاعياد.