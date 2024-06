رئيس مجلس ذي قار يعقد اجتماعا طارئا لمواجهة ظاهرة الكلاب السائبة

2024-06-16 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبدالباقي العمري اليوم اجتماعا طارئا بحضور نائب المحافظ ورئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس وعدد من الجهات الحكومية المختصة، وذلك على خلفية هجوم كلاب سائبة على مجموعة من الأطفال يوم أمس، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وأكد العمري في بيان...

