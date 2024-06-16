أكثر من 100 قانون معطل في مجلس النواب العراقي

2024-06-16 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، يوم الأحد، أن مجلس النواب العراقي يعاني من تعطل أكثر من 100 قانون، من ضمنها قوانين مهمة تم سحبها من قبل الحكومة لإجراء تعديلات عليها.

وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز إن "من بين القوانين المعطلة قانون خدمة العلم، وقانون شركة النفط الوطنية، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى". وأضاف أن "هذه القوانين سُحبت بكتاب رسمي من قبل الحكومة بهدف تعديلها".

وأوضح عنوز أن "القوانين المهمة الأخرى التي تعاني من التعطيل في مجلس النواب تتوقف لأسباب سياسية وفنية، من ضمنها قانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية".

وأعرب عن أمله في "إقرار هذه القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل".