رئيس إقليم كوردستان يعزي نهرو الكسنزاني بوفاة نجله

2024-06-16 16:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، برقية تعزية ومواساة إلى مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية نهرو الكسنزاني، وأسرته، في وفاة ابنه المفاجئة.

وقال بارزاني في برقية التعزية: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة للسيد الشيخ نهرو الكسنزاني، مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية، ولعائلته الكريمة وذويه، في وفاة ابنهم المفاجئة التي ألمت بهم اليوم".

وأضاف: "قلبي معكم في هذا المصاب الجلل، وأشاطرهم الحزن العميق والتعاطف الصادق. أسأل الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وأن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وعطفه، وأن يسكنه فسيح جناته".