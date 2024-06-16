قرية كوردية تواظب على تكافل اجتماعي عمره نصف قرن في العيد (صور)

2024-06-16 16:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ منذ 55 عاماً يواظب أهالي قرية "گۆپتەپە" التابعة لقضاء جمجمال في السليمانية على تقليد اجتماعي في عيد الأضحى، حيث يقوم البعض منهم من ميسوري الحال بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على جميع أفراد القرية البالغ عددهم نحو 1500 شخص ما بين رجال ونساء وأطفال ومسنين.

يقول شفان كمال، أحد سكان القرية التي تضم نحو 400 عائلة، خلال حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي القرية ومنذ 55 عاماً، حسب ما أخبرني والدي، يقومون في عيد الأضحى بحملة لتوزيع لحوم الأضاحي تعزيزاً لمبدء التكافل الاجتماعي".

ويضيف "في أول أيام العيد تقوم كل عائلة ميسورة بشراء أضحية وجمعها في جامع القرية وهنالك لجنة يشرف عليها مختار القرية تقوم بتقسيم اللحم على عدد أفراد القرية".

ويشير إلى أن "هذا العام كان مقدار الأضاحي المنحورة 1100 كيلوغرام، تم تقسيمها على أفراد القرية ليحصل كل فرد منهم على نحو 900 غرام من اللحم".

ويؤكد شفان "الكثير من هذه الأضاحي تمنح للعوائل اللاجئة في المنطقة سواء كانوا سوريين أو عراقيين من المحافظات الأخرى، كما يتم توزيع اللحوم على قوات البيشمركة أيضاً، وبهذا التقليد يجسد أهالي قريتنا مبدأ التكافل الاجتماعي بأبهى صوره حيث يتساوى الأغنياء مع الفقراء فكل منهم يأخذ نفس الحصة من اللحم".