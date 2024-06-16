عاصفة تسقط ثلاثة أبراج للضغط العالي وتقطع الطاقة عن الشرقاط بالكامل

2024-06-16 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة كهرباء محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بأن عاصفة قوية تسببت في سقوط ثلاثة أبراج للضغط العالي، مما أدى إلى انقطاع تام للطاقة الكهربائية عن قضاء الشرقاط.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "عاصفة ترابية قوية ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وأسفرت عن سقوط ثلاثة أبراج للضغط العالي".

وأضاف أن "سقوط الأبراج تسبب في انقطاع الطاقة عن قضاء الشرقاط وأجزاء من محافظة تكريت".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الصيانة باشرت فوراً بإصلاح الأبراج التي سقطت جراء العاصفة القوية".