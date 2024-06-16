خطة حكومية لنقل المنطقة الصناعية من الكاظمية المقدسة

2024-06-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت أمانة بغداد عن خطة حكومية لنقل المدينة الصناعية خارج مدينة الكاظمية المقدسة.وقال مدير بلدية الكاظمية المقدسة التابعة لأمانة بغداد، علي هاشم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن "هنالك تنسيقاً مع مجلس الوزراء بخصوص نقل المنطقة الصناعية من داخل مدينة الكاظمية إلى خارج بوابة بغداد"، مبيناً أن "مساحة المدينة الصناعية تقريبا 7 دوانمات".وأشار إلى، أنه "سيتم إعداد تصاميم المدينة الصناعية وهي ستحتوي على مساحات خضراء وبارك متعددة الطوابق".وأضاف، أن "اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني عقدت عدة اجتماعات للمباشرة بتحويل المنطقة الصناعية إلى خارج المدينة، فضلاً عن تحويل بعض المؤسسات منها مديرية تربية الكرخ الثالثة ودائرة التسجيل العقاري"، مبيناً أن "الكثير من الدوائر الحكومية ستتحول خارج مدينة الكاظمية المقدسة".