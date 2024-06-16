2024-06-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاكشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، عن إجراءات حكومية لعودة المغتربين طوعياً، فيما أشارت إلى أن هنالك عودة مستمرة ودورية من دول الاتحاد الأوروبي.وقالت جابرو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكل لجنتين خارجية وداخلية لعودة المغتربين بشكل طوعي من الذين تم رفض طلباتهم أو المحتجزين في الخارج"، مبينة أن"اللجنة الخارجية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين أما اللجنة الداخلية برئاستنا".وأضافت، أن "وزارة الهجرة شكلت فرقاً تعمل مع جميع المؤسسات لتسجيل العوائل التي ترغب بالعودة من خلال تطبيق الميثاق مع الأمم المتحدة"، مشددة بالقول: إن "الوزارة تتحفظ على العودة القسرية وهي مع العودة الطوعية".وأشارت إلى، أن "هناك عودة مستمرة ودورية من دول الاتحاد الأوروبي، ويتم التعامل مع وزارتنا ومع الجهات ذات العلاقة، من خلال تسجيلهم وإعطائهم مبلغا من المال واندماجهم في مناطقهم، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة".ولفتت إلى، أن"الوزارة تواجه تحدياً كبيراً، باعتبار أن المهاجرين بشكل غير نظامي خسروا كل حقوقهم القانونية، لذلك نحن كحكومة عراقية نحترم قوانين جميع الدول، بالتالي لا يمكن اتخاذ قرار بتوقف إعادتهم، لأن هذا شأن يعود إلى قوانين الدول الأخرى".